Mertens ultimo tentativo con De Laurentiis: altrimenti sarà addio, Sarri ci spera (Di venerdì 3 giugno 2022) Dries Mertens cerca il rinnovo di contratto con il Napoli, ma la posizione di Aurelio De Laurentiis è irremovibile. Il giocatore ha un contratto da 4,5 milioni di euro in scadenza a giugno 2022 che non sarà rinnovato, sicuramente non a quelle cifre. De Laurentiis su Mertens è stato chiaro deve rinunciare alla vil moneta e decidere di sposare la napoletanità se vuole restare in azzurro. Il belga ha messo in conto un taglio dell’ingaggio, ma forse non si aspettava così sostanzioso, si parla di un’offerta da 1,5 massimo 2 milioni di euro a stagione per il belga. Eppure la volontà del giocatore è quella di restare a Napoli, con Mertens che farà ancora un tentativo di dialogo con De Laurentiis. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Dries parlerà ancora con il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 giugno 2022) Driescerca il rinnovo di contratto con il Napoli, ma la posizione di Aurelio Deè irremovibile. Il giocatore ha un contratto da 4,5 milioni di euro in scadenza a giugno 2022 che nonrinnovato, sicuramente non a quelle cifre. Desuè stato chiaro deve rinunciare alla vil moneta e decidere di sposare la napoletanità se vuole restare in azzurro. Il belga ha messo in conto un taglio dell’ingaggio, ma forse non si aspettava così sostanzioso, si parla di un’offerta da 1,5 massimo 2 milioni di euro a stagione per il belga. Eppure la volontà del giocatore è quella di restare a Napoli, conche farà ancora undi dialogo con De. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Dries parlerà ancora con il ...

