LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: super Aprilia, Aleix Espargarò davanti a Vinales. Risultati e classifica (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 I piazzamenti degli altri italiani: 13° Di Giannantonio, 14° Bezzecchi, 15° Marini, 21° Dovizioso, 22° Pirro. 14.58 Cancellato il tempo di Binder per aver oltrepassato i limiti della pista, dunque Morbidelli sale in decima posizione. 14.57 Chiuse le FP2. Aleix Espargarò davanti a Vinales, Bastianini, Bagnaia e Martin. Completano la top10 Brad Binder, Miller, Rins, Quartararo e Zarco. 14.56 Dopo una sessione anonima, Miller risale in sesta posizione. 14.55 Bastianini è 3° a 0.488, sopravanza Bagnaia che è 4° a 0.548. 14.55 TEMPONE DI Aleix ESPARGARO'! 1'39?402, rifila 3 decimi a Vinales! Due Aprilia nelle prime due posizioni! 14.53 Balzo in avanti di Bastianini, 3° a 0.320 da uno scatenato

