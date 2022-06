Ladies Italian Open, le sorelle Metraux balzano al comando Melgrati prima azzurra (Di venerdì 3 giugno 2022) Grandi emozioni nella prima giornata del Ladies Italian Open. Al Golf Club Margara le sorelle elvetiche Morgane e Kim Metraux sono al comando col punteggio di 67 colpi, cinque meno del par. Dividono ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Grandi emozioni nellagiornata del. Al Golf Club Margara leelvetiche Morgane e Kimsono alcol punteggio di 67 colpi, cinque meno del par. Dividono ...

Advertising

GiornaleLORA : GOLF Ladies Italian Open presented by Regione Piemonte: la favola delle sorelle Metraux, in testa insieme alla Brin… - DianaLunaOdB : Alla scoperta dei segreti del Ladies Italian Open Presented by Regione Piemonte ???? @FederGolf @LETgolf Golf Magara - AleBellicini : Il campo del Ladies Italian Open @LETgolf @ClubMargara - muttinis : RT @FederGolf: L'attesa è finita ?? Le campionesse sono pronte ??? Il Ladies Italian Open Presented by Regione Piemonte inizia oggi ?? @LETgo… - muttinis : RT @FederGolf: ?? Ladies Italian Open Presented by Regione Piemonte Il 'palco' è pronto per lo show ? #ladiesitalianopen @LETgolf @GolfClub… -