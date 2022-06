Isola dei Famosi 2022, puntata 3 giugno: brutta sorpresa per i naufraghi (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella diretta dell’Isola dei Famosi 2022 che andrà in onda stasera, 3 giugno, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi annuncerà ai naufraghi l’ingresso di due nuova naufraghe: si tratta di Soleil Sorge e di Vera Gemma, le “Piratesse”, che verranno presentate ufficialmente al gruppo. Sarà una brutta sorpresa poiché questo vorrà dire che il cibo, che già di per sé scarseggia, dovrà essere diviso con altre bocche da sfamare, e questo alimenterà i malumori. L’unico che potrebbe essere felice di questo arrivo è Edoardo Tavassi, che a quanto pare è “innamorato perso” di Soleil Sorge, come ha rivelato sua sorella Guendalina da Barbara D’Urso. Si parlerà poi delle liti scoppiante in settimana e dell’outsider Lory Del Santo, semprepiù Isolata rispetto al resto ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella diretta dell’deiche andrà in onda stasera, 3, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi annuncerà ail’ingresso di due nuova naufraghe: si tratta di Soleil Sorge e di Vera Gemma, le “Piratesse”, che verranno presentate ufficialmente al gruppo. Sarà unapoiché questo vorrà dire che il cibo, che già di per sé scarseggia, dovrà essere diviso con altre bocche da sfamare, e questo alimenterà i malumori. L’unico che potrebbe essere felice di questo arrivo è Edoardo Tavassi, che a quanto pare è “innamorato perso” di Soleil Sorge, come ha rivelato sua sorella Guendalina da Barbara D’Urso. Si parlerà poi delle liti scoppiante in settimana e dell’outsider Lory Del Santo, semprepiùta rispetto al resto ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - HuffPostItalia : 10 anni di vino a Gorgona, isola dei detenuti-contadini - LaVeraAfrodite : @illVeroAres @diodeimorti // sembra un concorrente dell’isola dei famosi - Mary0001964 : RT @calimero931: Su L’Isola dei Famosi c’è anche il chirurgico estetico! Per forza, c’è più plastica su quell’isola che in una discarica d… - QuotidianPost : Isola dei Famosi 2022, cambio di programma inatteso per Soleil e Vera Gemma -