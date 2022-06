Escursionisti baresi salvati in montagna nel Veneto Tre ragazze ed un ragazzo

(Di venerdì 3 giugno 2022) Soccorso alpino e vigili del fuoco hanno tratto in salvo i quattro. Gli, del barese, si trovavano sul monte Meatte, in provincia di Treviso. Forse per la nebbia hanno perso il sentiero. Una dei quattro, fra l’altro, non era più in grado di muoversi. Così è partita la richiesta di aiuto. L'articoloinnel Treed un proviene da Noi Notizie..

Disavventura nel Trevigiano per quattro escursionisti provenienti dalla provincia di Bari, rimasti bloccati sulle creste del Monte Meatte. Per salvare tre ragazze e un ragazzo, dai 26 ai 30 anni, che avevano perso la traccia del sentiero. I soccorsi sono stati allertati proprio dal gruppo che ha chiesto l'intervento per il recupero. I tre sono stati quindi individuati dall'elicottero dei vigili del fuoco.