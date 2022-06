Doccia fredda per Carmen Di Pietro, la sentenza è inflessibile: “Deve allontanarsi!” (Di venerdì 3 giugno 2022) Rivelazioni su Carmen Di Pietro: emerge la verità sul rapporto con il figlio Alessandro Iannoni. Carmen Di Pietro (fonte youtube)La soubrette Carmen Di Pietro è una delle personalità più esplosive nell’edizione corrente de “L’Isola dei Famosi”, e riserva al pubblico del format siparietti obiettivamente esilaranti e controversi. La showgirl è entrata in coppia con il figlio e, sebbene il pargolo fosse uno dei candidati alla vittoria del reality, Alessandro Iannoni ha scelto di abbandonare l’Honduras per motivi di studio. Ora che Iannoni non è più sotto lo stretto controllo della madre, ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale “Oggi”. L’ex naufrago ha rivelato tutti i retroscena circa il suo rapporto con la possessiva madre, annunciando l’esigenza di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 3 giugno 2022) Rivelazioni suDi: emerge la verità sul rapporto con il figlio Alessandro Iannoni.Di(fonte youtube)La soubretteDiè una delle personalità più esplosive nell’edizione corrente de “L’Isola dei Famosi”, e riserva al pubblico del format siparietti obiettivamente esilaranti e controversi. La showgirl è entrata in coppia con il figlio e, sebbene il pargolo fosse uno dei candidati alla vittoria del reality, Alessandro Iannoni ha scelto di abbandonare l’Honduras per motivi di studio. Ora che Iannoni non è più sotto lo stretto controllo della madre, ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale “Oggi”. L’ex naufrago ha rivelato tutti i retroscena circa il suo rapporto con la possessiva madre, annunciando l’esigenza di ...

