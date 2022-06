Covid Ragusa, positivi in calo: morta una 61enne (Di venerdì 3 giugno 2022) Ragusa – Scende ancora la curva dei contagi al coronavirus ma sale il numero dei morti in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 3 giugno 2022.I positivi in totale sono 1620 di cui 1594 si trovano in isolamento domiciliare, 26 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 92.559 mentre i morti sono saliti a 5554. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 61 anni di Acate morta al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 282.108 tamponi molecolari, 38.458 test sierologici, 862.673 test rapidi per un totale di 1.183.239. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 3 giugno 2022)– Scende ancora la curva dei contagi al coronavirus ma sale il numero dei morti in provincia di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 3 giugno 2022.Iin totale sono 1620 di cui 1594 si trovano in isolamento domiciliare, 26 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 92.559 mentre i morti sono saliti a 5554. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 61 anni di Acateal Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 282.108 tamponi molecolari, 38.458 test sierologici, 862.673 test rapidi per un totale di 1.183.239.virus nei 12 Comuni della provincia ...

