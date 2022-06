Covid | i casi tornano a salire in Francia

Advertising

MinisteroSalute : I richiami del vaccino anti Covid-19 sono efficaci nel prevenire i casi di malattia severa. La quarta dose è raccom… - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - LaGazzettaWeb : Covid, in Puglia continua il calo dei contagi: 430 nuovi casi e 2 morti - CriAppia : RT @SaluteLazio: #COVID: @AlessioDAmato_ “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 19.964 TAMPONI, SI REGISTRANO 2.645 NUOVI CASI POSITIVI (156), SON… - Borderline_24 : #Covid, in #Puglia oggi 430 nuovi casi. Due morti -

Scende ancora l'incidenza settimanale dei casi di COVID-19 in Italia e passa a 207 ogni 100.000 abitanti (nel rilevamento dei sette giorni precedenti era a quota 261). L'indice Rt medio è stato pari a 0,... (ANSA) - BARI, 03 GIU - Oggi in Puglia si registrano 430 nuovi casi di Coronavirus su 5.698 test (incidenza del 7,5%) e altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (139), ... LATINA – Sono 58 i nuovi casi positivi al covid registrati a Latina e provincia, il numero più basso dell'ultima settimana, emersi da poco meno di 400 tamponi per un tasso di positività stabile intorno...