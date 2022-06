Atletica | Zaynab Dosso non decolla in Polonia | doppio 11 42 sui 100 metri

(Di venerdì 3 giugno 2022)non è riuscita a illuminare la scena a Bydgoszcz (), dove è andato in scena il memorial dedicato a Irena Szewinska, tappa del World Continental Tour (livello gold). L’azzurra ha cercato la zampata sui 100, dopo aver sfiorato il record italiano un paio di settimane fa a Savona (11.19, a cinque centesimi dal primato di Manuela Levorato), ma si è fermata a un11.42. La reggiana si è trovata a dovere fare i conti con un vento contrario di 0,7 m/s in batteria, mentre in finale con una brezza di fatto nulla (+0,1 m/s) ha sofferto in progressione dopo un discreto avvio. La 22enne ha così concluso al quarto posto, venendo preceduta dalla trinidegna Michelle-Lee Ahye (11.17), dalla brasiliana Vitoria Cristina Rosa (11.32) e dalla gambiana Gina Bass (11.33). Azione efficace nei ...

