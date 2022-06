Amici, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini lasceranno il programma? I primi rumors (Di venerdì 3 giugno 2022) Si vocifera che Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini potrebbero non essere presenti nel ruolo di professoresse nella nuova edizione di Amici 22. Ecco i primi rumors a riguardo. Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini lasceranno Amici? Secondo alcune indiscrezioni Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero non essere riconfermate per il prossimo Amici 22, il talent show che partirà, come ogni anno, da settembre. L’edizione di Amici 21 appena trascorsa è stata fra le più seguite; fra i professori di questa trionfante edizione, oltre la storica conduttrice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Si vocifera chepotrebbero non essere presenti nel ruolo di professoresse nella nuova edizione di22. Ecco ia riguardo.? Secondo alcune indiscrezionipotrebbero non essere riconfermate per il prossimo22, il talent show che partirà, come ogni anno, da settembre. L’edizione di21 appena trascorsa è stata fra le più seguite; fra i professori di questa trionfante edizione, oltre la storica conduttrice ...

