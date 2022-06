Traffico Roma del 02-06-2022 ore 09:30 (Di giovedì 2 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla A1 Roma Napoli tra le uscite di Valmontone Anagni in direzione di Napoli code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Boccea e Aurelia code a tratti sulla stessa via Aurelia tra il raccordo e Castel di Guido verso la this code per Traffico anche sulla via Pontina 3 raccordo e Castel di Decima in direzione di Pomezia celebrazioni questa mattina per il 76 esimo anniversario della proclamazione della Repubblica con omaggio al Milite Ignoto passaggio delle frecce tricolori e parata militare chiusure su via dei Fori Imperiali Piazza Venezia Piazza Bocca della Verità Circo Massimo e Caracalla chiuse le corsie centrali della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla A1Napoli tra le uscite di Valmontone Anagni in direzione di Napoli code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Boccea e Aurelia code a tratti sulla stessa via Aurelia tra il raccordo e Castel di Guido verso la this code peranche sulla via Pontina 3 raccordo e Castel di Decima in direzione di Pomezia celebrazioni questa mattina per il 76 esimo anniversario della proclamazione della Repubblica con omaggio al Milite Ignoto passaggio delle frecce tricolori e parata militare chiusure su via dei Fori Imperiali Piazza Venezia Piazza Bocca della Verità Circo Massimo e Caracalla chiuse le corsie centrali della ...

