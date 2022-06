Scavalcano le transenne durante la parata | è allarme sicurezza al Giubileo

Advertising

lidsangelici : RT @fanpage: Altissima tensione fuori lo Stade de France: alcuni tifosi del #Liverpool scavalcano le transenne #LiverpoolVsRealMadrid #Ch… - fanpage : Altissima tensione fuori lo Stade de France: alcuni tifosi del #Liverpool scavalcano le transenne… -

TorinOggi.it

Moltile reti o spostanoper accaparrarsi quell'orlo estremo della piazza in bilico su via dei Fori Imperiali per trovare il punto più naif e pittoresco per l'ennesima foto. C'è ...A quel punto le persone hanno iniziato a scavalcare leper entrare nel prato, facendo venire meno le condizioni di sicurezza prestabilite. All’Eurovillage, controlli e file per il concerto dei Negrita: prato sold-out, i fans scavalcano le transenne Selfie con il muro crollato, le reti pollaio e un cantiere in stato di semi-abbandono. Ma con vista mozzafiato sul Colosseo. Come a dire, anche queste sono cartoline da Roma. Un misto di ...