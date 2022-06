Pallanuoto, Champions League 2022: anche la Pro Recco vola in semifinale! Che sofferenza con il Barceloneta (Di giovedì 2 giugno 2022) E sono due. L’Italia avrà nelle semifinali della Champions League di Pallanuoto maschile 2022 una doppia carta da giocare. Dopo l’AN Brescia, che ha aperto al meglio il cammino nella Final Eight di Belgrado, è toccato ai campioni d’Europa in carica della Pro Recco scendere in vasca e timbrare il cartellino. Una partita tutt’altro che semplice quella della banda di Sandro Sukno, nonostante i favori del pronostico. I liguri infatti si sono imposti per 11-10 contro il Barceloneta in un match dove per lunghi tratti sono stati costretti a rincorrere. Pallanuoto, Champions League 2022: tutto facile per l’AN Brescia, agguantata la semifinale. Hannover battuto 12-5 In gran crescita la compagine iberica che ha creato davvero ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) E sono due. L’Italia avrà nelle semifinali delladimaschileuna doppia carta da giocare. Dopo l’AN Brescia, che ha aperto al meglio il cammino nella Final Eight di Belgrado, è toccato ai campioni d’Europa in carica della Proscendere in vasca e timbrare il cartellino. Una partita tutt’altro che semplice quella della banda di Sandro Sukno, nonostante i favori del pronostico. I liguri infatti si sono imposti per 11-10 contro ilin un match dove per lunghi tratti sono stati costretti a rincorrere.: tutto facile per l’AN Brescia, agguantata la semifinale. Hannover battuto 12-5 In gran crescita la compagine iberica che ha creato davvero ...

