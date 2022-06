Morso da un cane, cade e batte la testa: 68enne in prognosi riservata (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato dapprima Morso da un cane poi, forse per lo spavento (ma è da accertare) è caduto a terra, battendo con la testa sul selciato. Ora si trova ricoverato all’ospedale “Pellegrini” di Napoli in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. E’ quanto accaduto, intorno alle 13 di oggi in via Santa Chiara, a Napoli, ad un 68enne del posto. Sul posto intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro L’animale, un pitbull è regolarmente dotato di microchip ed è di proprietà di una coppia di Livorno che si trova in zona. I Carabinieri hanno allertato l’Asl Napoli 1 servizio veterinaria per gli aspetti di competenza sanitaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato dapprimada unpoi, forse per lo spavento (ma è da accertare) è caduto a terra,ndo con lasul selciato. Ora si trova ricoverato all’ospedale “Pellegrini” di Napoli inma non è in pericolo di vita. E’ quanto accaduto, intorno alle 13 di oggi in via Santa Chiara, a Napoli, ad undel posto. Sul posto intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro L’animale, un pitbull è regolarmente dotato di microchip ed è di proprietà di una coppia di Livorno che si trova in zona. I Carabinieri hanno allertato l’Asl Napoli 1 servizio veterinaria per gli aspetti di competenza sanitaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Morso da un cane, cade e batte la testa: 68enne in prognosi riservata ** - _Chiara_Mente_ : @LaCentralinista @andinika7 Nessuno pensa al fatto che forse i cani sono resi aggressivi dall'uomo però... Botte, u… - xmcrthax : per completare la giornata mi ha (di nuovo) morso il cane che abbiamo in ufficio e ho un buco sul braccio - AndreaC_1998_ : @Sinnerismo Giusto per specificare il cane fortunatamente mi ha solo buttato a terra e non mi ha morso - corradolampe : @SMaurizi @alicebrunswig @pdnetwork @pfmajorino Mai visto un cane che abbia morso il padrone (specialmente se americano) -