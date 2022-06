I timori nel governo (e nel Pd) per le prossime mosse di Salvini e Conte

(Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Il mantra nel Movimento 5 stelle è che non potrà essere "una risoluzione annacquata", che il perimetro nel quale si muoverà il"dovrà essere chiaro" soprattutto riguardo alla prospettiva di lavorare per la pace "e non per inviare armi". I politici torneranno in Parlamento il 13 giugno ma i fari sono già puntati alla settimana successiva quando sono previste le comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi sulla guerra in Ucraina. L'invito che il presidente M5srivolge alle altre forze della maggioranza affinché convergano sulla posizione del Movimento verrà accolto se - spiega per esempio un 'big' del Pd - "ci sarà una linea di coerenza e di responsabilità" con l'obiettivo di dare seguito agli impegni presi dall'esecutivo in ambito Ue e Nato. C'è una preoccupazione tra i governisti, nonostante l'ex presidente del Consiglio ...

AGI - Il mantra nel Movimento 5 stelle è che non potrà essere 'una risoluzione annacquata', che il perimetro nel quale si muoverà il governo 'dovrà essere chiaro' soprattutto riguardo alla prospettiva di lavorare per la pace 'e non per inviare armi'. I politici torneranno in Parlamento il 13 giugno ma i fari ... Il partito del Nazareno si spenderà per cercare un punto di equilibrio. I fari, però, sono puntati ora sulle amministrative con il Movimento 5 stelle e la Lega che si ritrovano a dover fronteggiare di ... La Danimarca è l'unico membro del blocco 27 che non fa parte della politica di sicurezza e di difesa comune. Il paese scandinavo di circa 6 milioni di ...