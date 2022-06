Giro dell’Appennino 2022, pazzesco Davide Rebellin: chiude in top20 a 50 anni! (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Giro dell’Appennino 2022 ha visto il ritorno alla vittoria di Louis Meintjes (Intermarchè-Wanty-Gobert), con un’azione solitaria negli ultimi sette chilometri. Ma per chi ha poi guardato la classifica finale della corsa, non sarà sfuggito un piccolo particolare: al diciannovesimo posto, a 4’46” dal vincitore, è arrivato un ‘tale’ Davide Rebellin, che sulla carta d’identità recita un particolare dato: anno di nascita, 1971, cinquantuno anni da compiere ad agosto. Era al ritorno alle corse, l’esperto corridore della Work Service-Vitalcare-Dynatek, poiché lo scorso settembre si era rotto tibia e perone durante il Memorial Pantani; per lui, esempio gargantuesco di longevità sportiva, non era proprio il caso di chiudere la carriera con un infortunio, pur brutto che fosse. E quindi, la ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilha visto il ritorno alla vittoria di Louis Meintjes (Intermarchè-Wanty-Gobert), con un’azione solitaria negli ultimi sette chilometri. Ma per chi ha poi guardato la classifica finale della corsa, non sarà sfuggito un piccolo particolare: al diciannovesimo posto, a 4’46” dal vincitore, è arrivato un ‘tale’, che sulla carta d’identità recita un particolare dato: anno di nascita, 1971, cinquantuno anni da compiere ad agosto. Era al ritorno alle corse, l’esperto corridore della Work Service-Vitalcare-Dynatek, poiché lo scorso settembre si era rotto tibia e perone durante il Memorial Pantani; per lui, esempio gargantuesco di longevità sportiva, non era proprio il caso dire la carriera con un infortunio, pur brutto che fosse. E quindi, la ...

Advertising

OA_Sport : Davide Rebellin, 50 anni e non sentirli: in top 20 al Giro dell'Appennino - sportli26181512 : Torino, stagione complicata per Zaza: l'attaccante ha chiuso a 'zero' gol e può anche salutare i granata: Torino, s… - marcopresz : Rebellin al Gio dell'Appennino. 50anni compiuti! - infoitsport : LIVE Giro dell'Appennino 2022 in DIRETTA: nove in testa a 10 km dal traguardo, ci sono Verre e Martinelli! - ventolaterale : RT @umbertopm1: Davide Rebellin, 50 anni quasi 51, è arrivato oggi in top-20 al Giro dell'Appennino, nel gruppetto con Covi, Quinten Herman… -