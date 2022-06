Genitori Diffidano Preside: i Nostri Figli Devono Tenere La Mascherina Anche in Cortile (Di giovedì 2 giugno 2022) Il dirigente scolastico e i docenti della scuola San Domenico Savio di Bologna hanno ricevuto una diffida da parte di alcune famiglie. Il motivo? L’obbligo per gli studenti di indossare ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 2 giugno 2022) Il dirigente scolastico e i docenti della scuola San Domenico Savio di Bologna hanno ricevuto una diffida da parte di alcune famiglie. Il motivo? L’obbligo per gli studenti di indossare ...

