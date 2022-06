Diretta Strage di russi nell'estuario del Dneper, "due navi a picco": la clamorosa operazione del comando Sud (Di giovedì 2 giugno 2022) Si entra nel 99esimo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle truppe russe ad ovest, con la presa quasi totale di Severodonetsk. Alta tensione tra Mosca e Usa per la fornitura di missili Himars. Il Cremlino apre a un incontro tra Vladimir Putin e Zelensky. nell'Ue, l'Ungheria chiede l'esclusione del patriarca Kirill dalla lista nera. Ore 09.08 Servizi Uk: russi controllano la maggior parte di Severodonetsk "La russia ha preso il controllo della maggior parte di Severodonetsk. La strada principale nella sacca di Severodonetsk rimane probabilmente sotto il controllo ucraino, ma Mosca continua a ottenere costanti conquiste locali, rese possibili da una forte concentrazione di artiglieria". Lo conferma l'ultimo bollettino della situazione sul campo in Ucraina, redatto dall'intelligence militare del Regno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Si entra nel 99esimo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle truppe russe ad ovest, con la presa quasi totale di Severodonetsk. Alta tensione tra Mosca e Usa per la fornitura di missili Himars. Il Cremlino apre a un incontro tra Vladimir Putin e Zelensky.'Ue, l'Ungheria chiede l'esclusione del patriarca Kirill dalla lista nera. Ore 09.08 Servizi Uk:controllano la maggior parte di Severodonetsk "Laa ha preso il controllo della maggior parte di Severodonetsk. La strada principalea sacca di Severodonetsk rimane probabilmente sotto il controllo ucraino, ma Mosca continua a ottenere costanti conquiste locali, rese possibili da una forte concentrazione di artiglieria". Lo conferma l'ultimo bollettino della situazione sul campo in Ucraina, redatto dall'intelligence militare del Regno ...

