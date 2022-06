Covid | in Campania calano i ricoveri ordinari

Advertising

MundoNapoli : Covid-19: stazionaria la situazione in Campania - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 1.943 positivi su 13.721 tamponi nelle ultime 24 ore - cronachecampane : Covid in Campania, forte calo dei ricoveri #Covid #tassodipositività #terapiaintensiva - SkyTG24 : Covid #Campania: in calo ricoveri ordinari, stabili le intensive - News24_it : Covid in Campania, 1.934 nuovi positivi e un deceduto - La Repubblica -

Seguono Lombardia (+2.361),(+1.943) e Sicilia(+1.910). Il sistema sanitario I posti letto occupati nei repartiordinari sono - 289 (ieri - 243), per un totale di 4.589 r icoverati . I ...... riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale- 19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La Regionecomunica che a seguito ...I nuovi contagi da Covid sono in discesa a 17.193, circa mille in meno rispetto a ieri, con 181mila tamponi (-11mila). Lo rileva il bollettino quotidiano del ministero della Salute che registra ...Covid in Campania, in calo i ricoveri ordinari, stabili invece quelli in terapia intensiva.Oggi si registra invece un solo decesso mentre altri 5 sono ...