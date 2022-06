**2 giugno: Casellati, 'costruire futuro su pace e cooperazione internazionale'** (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Oggi è la Festa della Repubblica, la festa di tutti gli italiani, perché il 2 giugno segna l'inizio di quel cammino di democrazia che ha regalato al nostro Paese un percorso di libertà, diritti, giustizia. Celebrarlo oggi, mentre assistiamo al ritorno della guerra al cuore dell'Europa, assume una importanza particolare perché la nostra Costituzione ci ricorda che al centro della Repubblica sono i valori della pace e della cooperazione internazionale e che su questi valori dobbiamo costruire il nostro futuro”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Festa della Repubblica. Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Oggi è la Festa della Repubblica, la festa di tutti gli italiani, perché il 2segna l'inizio di quel cammino di democrazia che ha regalato al nostro Paese un percorso di libertà, diritti, giustizia. Celebrarlo oggi, mentre assistiamo al ritorno della guerra al cuore dell'Europa, assume una importanza particolare perché la nostra Costituzione ci ricorda che al centro della Repubblica sono i valori dellae dellae che su questi valori dobbiamoil nostro”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta, in occasione della Festa della Repubblica.

