Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 19 | 15

Viabilità DEL 1 GIUGNO 2022 ORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA ISI STA IN CODA PER L'INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E RomaNINA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA A1 MILANO NAPOLI LUNGHE CODE ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD DIREZIONE NAPOLI PERCORRENDO LA STRADA STATALE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ...

PONTE DEL 2 GIUGNO, ITALIANI IN VIAGGIO: TRAFFICO IN AUMENTO, STOP CANTIERI AUTOSTRADE ROMA Si apre con il lungo ponte per il 76esimo anniversario della Repubblica la stagione delle ... Autostrade per l'Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l'... Ponte del 2 Giugno, c'è una intensa aria di vacanza ... sulla A8 dei laghi; lungo l'Autosole in particolare nel nodo bolognese e fiorentino, nonché da Roma ...