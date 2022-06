Un ragazzo ucraino mette a confronto i territori occupati dai russi con le dimensioni dei Paesi europei (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'attuale zona invasa da Putin è larga quasi quanto metà dell'Italia 123.000 chilometri quadrati. Questa è l'area che Vladimir Putin vorrebbe togliere all'Ucraina e annettere alla russia. Una zona ampia, che includerebbe le già occupate Crimea, Donetsk e Luhansk e l'ampia fascia costiera che collega le due aree, compresa Mariupol completamente distrutta. Sui social gli utenti ucraini hanno iniziato a … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'attuale zona invasa da Putin è larga quasi quanto metà dell'Italia 123.000 chilometri quadrati. Questa è l'area che Vladimir Putin vorrebbe togliere all'Ucraina e annettere allaa. Una zona ampia, che includerebbe le già occupate Crimea, Donetsk e Luhansk e l'ampia fascia costiera che collega le due aree, compresa Mariupol completamente distrutta. Sui social gli utenti ucraini hanno iniziato a …

Advertising

insalutenews : Ragazzo ucraino con una grave infezione salvato all'ospedale Niguarda - - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Da Kiev a Niguarda. Salvato ragazzo ucraino che rischiava di morire per una grave infezione - ospniguarda : Da #Kiev a #Niguarda: la storia di Bohdan Il quattordicenne rischiava di morire a causa di una grave infezione Un… - MassimoBaroni1 : RT @jacopo_iacoboni: Un mio caro caro amico da anni ha adottato un ragazzino (ora ragazzo) ucraino. Ieri mi ha mandato la foto di come i ru… - Epix_66 : RT @jacopo_iacoboni: Un mio caro caro amico da anni ha adottato un ragazzino (ora ragazzo) ucraino. Ieri mi ha mandato la foto di come i ru… -