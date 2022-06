Traffico Roma del 01-06-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverde Roma Bentrovati a questo aggiornamento una buona giornata da Simona Cerchiara coinvolte tre autovetture in un incidente sulla diramazione Roma Sud dell’autostrada A1 tra Torrenova e raccordo anulare si tratta di un tamponamento sulla corsia di sorpasso abbiamo incolonnamenti in centro Per una manifestazione in piazza della Repubblica chiuso il piazzale deviato il Traffico e ripercussioni per i mezzi del trasporto pubblico un incidente sulla tangenziale Tra la via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione Tor di Quinto Ponte Milvio possibili rallentamenti tra via Pasolini la via Trionfale intanto attenzione un incidente Traffico è rallentato Traffico su Lungotevere abbiamo rallentamenti tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo in direzione del quartiere Flaminio rallentamenti tra la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento una buona giornata da Simona Cerchiara coinvolte tre autovetture in un incidente sulla diramazioneSud dell’autostrada A1 tra Torrenova e raccordo anulare si tratta di un tamponamento sulla corsia di sorpasso abbiamo incolonnamenti in centro Per una manifestazione in piazza della Repubblica chiuso il piazzale deviato ile ripercussioni per i mezzi del trasporto pubblico un incidente sulla tangenziale Tra la via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione Tor di Quinto Ponte Milvio possibili rallentamenti tra via Pasolini la via Trionfale intanto attenzione un incidenteè rallentatosu Lungotevere abbiamo rallentamenti tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo in direzione del quartiere Flaminio rallentamenti tra la ...

