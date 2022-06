Strade | a Felitto lavori di messa in sicurezza sulla SR 488

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – La Provincia di Salerno consegna altridi miglioramento dellastradaleSR 488 nel comune dial km 36+700 per un importo netto di 43.131,42 euro. “Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – verranno consegnati ed inizieranno il prossimo 15 giugno; consisteranno nella risagomatura ed il rifacimento della pavimentazione, a tratti saltuari, in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura, nonché riparazione dei sistemi di ritenuta. Isono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo altri cantieri, per lain ...

