Sciopero della scuola, i sindacati: “Poca partecipazione? I tempi erano stretti. Ora evitiamo tagli all’organico” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si aspettavano una riposta più massiccia ma il giorno dopo lo Sciopero (al quale hanno partecipato il 17,30% dei lavoratori dell’istruzione), le organizzazioni sindacali del mondo della scuola si dichiarano soddisfatte. La manifestazione convocata dai confederali ma anche dall’Anief contro il Decreto legislativo 36 sul reclutamento e sulla formazione obbligatoria ha visto l’adesione di 164.725 persone tra docenti, Ata e presidi. Ora si aspettano una risposta dal Governo, le modifiche in parlamento e se non bastasse sono tutti convinti di smontare i decreti attuativi pezzo per pezzo. “Certamente”, ammette al Ilfattoquotidiano.it Ivana Barbacci, segretaria nazionale della Cisl scuola, “ci aspettavamo numeri più alti rispetto agli ultimi scioperi e ci sono stati. Va detto che abbiamo dovuto organizzare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si aspettavano una riposta più massiccia ma il giorno dopo lo(al quale hanno partecipato il 17,30% dei lavoratori dell’istruzione), le organizzazioni sindacali del mondosi dichiarano soddisfatte. La manifestazione convocata dai confederali ma anche dall’Anief contro il Decreto legislativo 36 sul reclutamento e sulla formazione obbligatoria ha visto l’adesione di 164.725 persone tra docenti, Ata e presidi. Ora si aspettano una risposta dal Governo, le modifiche in parlamento e se non bastasse sono tutti convinti di smontare i decreti attuativi pezzo per pezzo. “Certamente”, ammette al Ilfattoquotidiano.it Ivana Barbacci, segretaria nazionaleCisl, “ci aspettavamo numeri più alti rispetto agli ultimi scioperi e ci sono stati. Va detto che abbiamo dovuto organizzare la ...

