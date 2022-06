Salernello | Iervolino chiede l’area del Capitolo S Matteo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) di Erika Noschese È sempre più scontro tra l’amministrazione Napoli e la prefettura di Salerno. Nonostante sia ormai parentesi chiusa, infatti, la vicenda del maxi schermo continua a trascinare con sé una serie di botta e risposta che avrebbero infastidito il primo cittadino. “Il Questore Ficarra ha omesso di citare a chi si riferisse questa modalità non si attiene al mondo delle istituzioni, bisognerebbe parlare con i diretti interessati perché così si fa – ha detto Vincenzo Napoli, visibilmente infastidito dalla querelle – Con il prefetto ho sempre avuto un rapporto cordiale, suonano strane le parole del prefetto che io non condivido in alcun modo”. Proprio oggi, infatti, il Questore lascerà Salerno e verosimilmente non ci sarà più alcun incontro con l’amministrazione comunale. Intanto, il sindaco non ha risparmiato la parentesi Salernitana: nei giorni scorsi, infatti, il presidente ...

L'investimento sulle infrastrutture è una priorità per Danilo, presidente della ...del vicinato per effettuare sopralluoghi tesi ad inviduari suoli dove far nascere la nuova. La ...In questa fase, infatti,sta studiando il territorio, analizzando le varie possibilità. ... dove l'ex patron Aniello Aliberti avrebbe voluto realizzare ''. Un sogno rimasto tale, ... Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola mercoledì 1 giugno Nei giorni scorsi il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha chiesto al Comune di Salerno l’area del Capitolo San Matteo per costruire la “Salernello granata”, con campi e strutture per gesti ...“La Salernitana ha richiesto l’area del Capitolo San Matteo per costruire la “salernello granata”, con campi e strutture per gestire anche il settore giovanile, generando un dibattito tra tutti i grup ...