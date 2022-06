Roma, il Porto non concede sconti: Sergio Oliveira verso l’addio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Difficile la permanenza di Sergio Oliveira alla Roma: il Porto chiede 13 milioni per il riscatto e non concede sconti ai giallorossi Si fa più difficile la permanenza di Sergio Oliveira alla Roma. Il centrocampista Portoghese è in prestito dal Porto, con un riscatto fissato a 13 milioni di euro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi vorrebbero uno sconto attorno ai 7 o 8 milioni, ma trovando il secco rifiuto del Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Difficile la permanenza dialla: ilchiede 13 milioni per il riscatto e nonai giallorossi Si fa più difficile la permanenza dialla. Il centrocampistaghese è in prestito dal, con un riscatto fissato a 13 milioni di euro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi vorrebbero uno sconto attorno ai 7 o 8 milioni, ma trovando il secco rifiuto del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

