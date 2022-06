Rdc, al via controlli a tappeto di Inps e ministero della Giustizia: hanno scoperto che… qualcosa non va (Di mercoledì 1 giugno 2022) Reddito di cittadinanza, avanti tutta con i controlli a tappeto. Da oggi è operativo il protocollo tra Inps e ministero della Giustizia per lo scambio di informazioni utili alle verifiche. Per la concessione e/o alla revoca del beneficio. Reso necessario vista la grande mole di truffe ai danni dello Stato. L’Inps spiega che grazie ai sistemi di interoperabilità saranno effettuati controlli su tutti i richiedenti e percettori di RdC. Reddito di cittadinanza, controlli a tappeto L’Istituto fa sapere inoltre che gli esiti di queste verifiche consentiranno di disporre “la revoca del reddito di cittadinanza”. Lo scambio integrale delle informazioni avviene nel pieno rispetto della normativa sulla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Reddito di cittadinanza, avanti tutta con i. Da oggi è operativo il protocollo traper lo scambio di informazioni utili alle verifiche. Per la concessione e/o alla revoca del beneficio. Reso necessario vista la grande mole di truffe ai danni dello Stato. L’spiega che grazie ai sistemi di interoperabilità saranno effettuatisu tutti i richiedenti e percettori di RdC. Reddito di cittadinanza,L’Istituto fa sapere inoltre che gli esiti di queste verifiche consentiranno di disporre “la revoca del reddito di cittadinanza”. Lo scambio integrale delle informazioni avviene nel pieno rispettonormativa sulla ...

Advertising

petergomezblog : Colao agli industriali: “Pagate di più i giovani e non discriminate”. Confindustria: “Il Rdc (in media 500 euro al… - Virdiesse : RT @cdifoggia: Il giorno dopo che il leader di Confindustria Bonomi attacca il Rdc che fa 'concorrenza' ai suoi associati, Visco spiega a u… - rombi_ti : RT @francotaratufo2: Vuole cancellare il #RdC ma 11 giorni prima di candidarsi a Presidente della Provincia di Firenze, si nomina dirigente… - RossSlik : RT @francotaratufo2: Vuole cancellare il #RdC ma 11 giorni prima di candidarsi a Presidente della Provincia di Firenze, si nomina dirigente… - TheItalianTimes : RT @INPS_it: Al via il protocollo tra #Inps e @minGiustizia per lo scambio delle informazioni utili alle verifiche relative alla concession… -