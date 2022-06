Perché il covid non si è “raffreddorizzato” e cosa ci aspetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Mattina con noi' su Cusano Italia Tv, a proposito della coronavirus. "L'incertezza è sempre ciò che bisogna comunicare sulla salute - ha affermato Pregliasco - la natura ci insegna che bisogna andare a step successivi. Le previsioni per il covid però sono unanimi nel dire che quest'inverno una recrudescenza del virus ci sarà. Perché il covid non si è "raffreddorizzato L'ipotesi più probabile è che questo virus sia ormai meglio adattato, con la benevolenza di Omicron, che è meno cattivello anche se non si è ancora raffreddorizzato come dice qualcuno, in più abbiamo la vaccinazione ed altri richiami vaccinali che saranno ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 giugno 2022) Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Mattina con noi' su Cusano Italia Tv, a proposito della coronavirus. "L'incertezza è sempre ciò che bisogna comunicare sulla salute - ha affermato Pregliasco - la natura ci insegna che bisogna andare a step successivi. Le previsioni per ilperò sono unanimi nel dire che quest'inverno una recrudescenza del virus ci sarà.ilnon si è "L'ipotesi più probabile è che questo virus sia ormai meglio adattato, con la benevolenza di Omicron, che è meno cattivello anche se non si è ancoracome dice qualcuno, in più abbiamo la vaccinazione ed altri richiami vaccinali che saranno ...

