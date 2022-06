Monaco e la partenza in ritardo, Hamilton: nessuna critica alla FIA (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mette i puntini sulle " i ", Lewis Hamilton, tornando sulle dichiarazioni al termine del GP di Monaco . Gara partita in ritardo, per la decisione della FIA di attendere condizioni migliori e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mette i puntini sulle " i ", Lewis, tornando sulle dichiarazioni al termine del GP di. Gara partita in, per la decisione della FIA di attendere condizioni migliori e ...

Advertising

DisneyPixarIT : Ai vostri posti, partenza... Verso l'Infinito e oltre! #Lightyear e @scuderiaferrari hanno fatto squadra per una c… - SkySportF1 : ? DILUVIO TOTALE A MONTE CARLO ?? Bandiera rossa, partenza sospesa LIVE ? - Monygatt65 : La FIA ha fatto male il suo lavoro ,ok la pioggia ma rispetto sempre per i tifosi che aspettano sotto la pioggia pe… - AlexBur69160078 : @ScuderiaFerrari @marc_gene Va a Fanculo!!!!! soltanto sendo cretini si perde un GP come Monaco con il 1 e 2 in partenza!!!! - ArmandaGelsomin : RT @tvdellosport: ?? LEWANDOWSKI: “LA MIA STORIA CON IL BAYERN È FINITA” Il centravanti polacco, in conferenza stampa, ha messo fine alla s… -