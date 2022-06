Michele Bravi annuncia le date di “Zodiaco Tour”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)ledellanée estiva “” che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. “” scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione, è un uptempo consapevolmente leggero che, già dalle prime note, permette all’ascoltatore di immergersi nel mood spensierato caratteristico del periodo estivo.: ecco leestive di “” Sabato 23 luglio 2022 Ortona (CH) @ Piazza del Teatro Tosti Martedì 26 luglio 2022 Treviso @ Suoni di Marca, Mura di Treviso Sabato ...

Advertising

michele_bravi : #ZodiacoTour La musica dal vivo continua a cantare sotto tutte le costellazioni. Biglietti in vendita dalle ore 12… - michele_bravi : Il videoclip di Zodiaco fuori ora su YouTube. ?? - michele_bravi : Zodiaco, il nuovo singolo. Fuori a mezzanotte. - artvhazza : @sweat3rwe4ther io e i miei genitori che abbandoniamo le escursioni per michele bravi - idolmyworld : ci vediamo il 1 settembre!! ?????? [4° concerto tuo post pandemia!] @michele_bravi -

Amici 21, Alex ospite al live diHa appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 e dopo aver firmato un contratto con la casa discografica nata in seno al talent ...📣Annunciato il tour estivo di👉Biglietti in vendita dalle ore 12 di domani 1 giugno! 🎫Scopri i dettagli: function pinIt() { var e = document.Michele Bravi annuncia le date della tournée estiva “Zodiaco Tour” che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, “Zodiaco”.Alex e Michele Bravi si incontrano sul palco di un concerto, dopo Amici 21: il motivo manda il web in visibilio ...