Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Questo tempo è un bivio della vita”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La Madonna anel suoscelto per oggi, ci dice che sa bene quali sono le nostre mancanze, e perciò ci richiama a usare bene un mezzo fondamentale per il nostro cammino di fede. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera., che dura L'articolo: “è un” proviene da La Luce di Maria.

...primo pronto soccorso della storia di. È il primo pronto soccorso degli altopiani dell'Erzegovina, dove ci sono comunità etniche e religioni differenti. Vuole essere un grande...Madonna di25 febbraio/ Guerra e preghiera: "Mondo senza Dio" IL "BOLLETTINO" DI SUOR EMMANUEL PER LA MADONNA DIAppena diffuso in lingua bosniaca, il...La Madonna di Medjugorje vuole salvare l'umanità e portarla a Dio. Padre Petar Ljubicic, ai microfoni di Radio Maria, ha ...Sono il digiuno e la preghiera 'le armi' per sconfiggere ogni guerra, la Regina della Pace lo dice da anni tramite i messaggi di Medjugorje ...