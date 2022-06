Le ultime sulle panchine di Empoli, Cremonese e Udinese. Colpi in Serie B, Pecchia e Filippo Inzaghi (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ pronto a completarsi il puzzle delle panchine in Serie A. In particolar modo le medie e le piccole sono molto attive, mentre le grandi hanno deciso di confermare gli allenatori della scorsa stagione. E’ il caso di Inter, Milan, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma. Anche la Fiorentina ha deciso per la continuità così come il Torino. Mossa a sorpresa in casa Hellas Verona che ha sostituito Tudor con Gabriele Cioffi. L’Udinese ha già chiuso per il sostituto, si tratta di Andrea Sottil reduce dalla buona esperienza sulla panchina dell’Ascoli. Cambio di allenatore in casa Empoli: via Andreazzoli, è stata raggiunta l’intesa di massima con Paolo Zanetti, ex Venezia. La Cremonese è rimasta sorpresa dall’addio di Pecchia (è fatta con il Parma), Massimiliano Alvini avrebbe superato la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ pronto a completarsi il puzzle delleinA. In particolar modo le medie e le piccole sono molto attive, mentre le grandi hanno deciso di confermare gli allenatori della scorsa stagione. E’ il caso di Inter, Milan, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma. Anche la Fiorentina ha deciso per la continuità così come il Torino. Mossa a sorpresa in casa Hellas Verona che ha sostituito Tudor con Gabriele Cioffi. L’ha già chiuso per il sostituto, si tratta di Andrea Sottil reduce dalla buona esperienza sulla panchina dell’Ascoli. Cambio di allenatore in casa: via Andreazzoli, è stata raggiunta l’intesa di massima con Paolo Zanetti, ex Venezia. Laè rimasta sorpresa dall’addio di(è fatta con il Parma), Massimiliano Alvini avrebbe superato la ...

