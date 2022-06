Lazio, Tare risponde a Lulic: «Nessun tradimento, bisognava ringiovanire» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il d.s. della Lazio Tare ha risposto alle accuse di tradimento da parte dell’ex biancoceleste Lulic Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, in una intervista al Corriere dello Sport ha risposto alle accuse di tradimento da parte dell’ex biancoceleste Lulic. RISPOSTA – «Nel penultimo anno di Simone alla Lazio, il contratto di Senad è scaduto. La sua famiglia è già in Svizzera ed era l che lui voleva vivere. Abbiamo preso un caffè e io l’ho informato che la società sarebbe stata pronta a offrirgli un altro anno. Simone ha sempre avuto uno splendido rapporto con lui. Stiamo parlando del suo capitano, di un riferimento costante. Purtroppo in quella stagione ha giocato pochissimo, anche a causa dell’infortunio di cui parla». ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il d.s. dellaha risposto alle accuse dida parte dell’ex biancocelesteIgli, direttore sportivo della, in una intervista al Corriere dello Sport ha risposto alle accuse dida parte dell’ex biancoceleste. RISPOSTA – «Nel penultimo anno di Simone alla, il contratto di Senad è scaduto. La sua famiglia è già in Svizzera ed era l che lui voleva vivere. Abbiamo preso un caffè e io l’ho informato che la società sarebbe stata pronta a offrirgli un altro anno. Simone ha sempre avuto uno splendido rapporto con lui. Stiamo parlando del suo capitano, di un riferimento costante. Purtroppo in quella stagione ha giocato pochissimo, anche a causa dell’infortunio di cui parla». ...

