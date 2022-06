Fiorentina, a centrocampo un posto per due: le ultime su Amrabat e Torreira (Di mercoledì 1 giugno 2022) Fiorentina Amrabat Torreira – In casa Fiorentina è ancora tutta da definire la questione riscatto di Torreira. L’uruguagio ha disputato un’ottima stagione ed è stato uno degli uomini chiave che hanno contribuito al ritorno in Europa. Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Sofyan Amrabat potrebbe, però, restare a discapito di Torreira. Durante la notte è scaduta l’opzione per il riscatto fissato a 15 milioni che i viola avevano deciso con l’Arsenal nella scorsa estate. Ciononostante la trattativa proseguirà ma la crescita del marocchino potrebbe renderlo il perno della Fiorentina del futuro. Anche se Torreira ha ribadito la propria volontà di proseguire la propria avventura a Firenze. Nelle ultime ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)– In casaè ancora tutta da definire la questione riscatto di. L’uruguagio ha disputato un’ottima stagione ed è stato uno degli uomini chiave che hanno contribuito al ritorno in Europa. Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Sofyanpotrebbe, però, restare a discapito di. Durante la notte è scaduta l’opzione per il riscatto fissato a 15 milioni che i viola avevano deciso con l’Arsenal nella scorsa estate. Ciononostante la trattativa proseguirà ma la crescita del marocchino potrebbe renderlo il perno delladel futuro. Anche seha ribadito la propria volontà di proseguire la propria avventura a Firenze. Nelle...

