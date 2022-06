Advertising

sportface2016 : #CskaSofia, i tifosi lanciano banane contro i calciatori di colore: si dimette il tecnico #Pardew - ItalianinNOLA : RT @repubblica: Banane contro i giocatori di colore, il tecnico del Cska Sofia Pardew si dimette - sportli26181512 : CSKA Sofia, UFFICIALI: Alan Pardew lascia la panchina dopo un grave episodio di razzismo: Dopo poco più di un mese,… - repubblica : Banane contro i giocatori di colore, il tecnico del Cska Sofia Pardew si dimette - SportRepubblica : Banane contro i giocatori di colore, il tecnico del Cska Sofia Pardew si dimette -

Alan Pardew lascia il. E' una decisione forte quella presa dal tecnico inglese, nel passato tanta militanza su panchine anche importanti della Premier League come quella del West Ham o del Newcastle, anche ...Alan Pardew, 60 anni, allenatore dal 1998, si è dimesso e ha lasciato la guida del. Con lui se ne va anche il suo vice Alex Dyer, primo tecnico di colore nella storia del club bulgaro.Alan Pardew, tecnico del Cska Sofia, si è dimesso dal suo ruolo di allenatore della squadra bulgara. La decisione è stata preso a seguito di ciò che successo lo scorso 19 maggio quando, in occasione ...Alan Pardew non si è girato dall'altra parte, dopo quanto accaduto nel match tra CSKA Sofia e Botev Plovdiv. Un gran numero dei tifosi di casa è razzista Bene: tante care cose, ma così non si può ...