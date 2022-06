Cremlino: “Incontro Putin-Zelensky non escluso a priori” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Un faccia a faccia tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non è escluso “a priori”. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando che l’Incontro dovrebbe servire alla firma di un accordo tra i due Paesi, il cui lavoro è da tempo interrotto. “A priori, nessuno esclude un Incontro del genere, non è mai stato escluso, ma deve essere preparato – ha affermato Peskov – Ha senso che Putin e Zelensky si incontrino solo per finalizzare un documento. E il lavoro sul documento è stato interrotto molto tempo fa e da allora non è stato ripreso”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Un faccia a faccia tra Vladimire Volodymyrnon è“a”. Lo ha ribadito il portavoce delDmitry Peskov, ricordando che l’dovrebbe servire alla firma di un accordo tra i due Paesi, il cui lavoro è da tempo interrotto. “A, nessuno esclude undel genere, non è mai stato, ma deve essere preparato – ha affermato Peskov – Ha senso chesi incontrino solo per finalizzare un documento. E il lavoro sul documento è stato interrotto molto tempo fa e da allora non è stato ripreso”. L'articolo proviene da Italia Sera.

