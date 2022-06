'Chi l'ha visto?', questa sera alle 21.20 su Rai3: la storia di Andreea, giovane campionessa sparita nel nulla (Di mercoledì 1 giugno 2022) Chi l'ha visto? torna questa sera alle 21.20 su Rai 3, con una nuova puntata condotta da Federica Sciarelli. La storia di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno, ancora non si trova e "Chi l'... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) Chi l'ha? torna21.20 su Rai 3, con una nuova puntata condotta da Federica Sciarelli. Ladi, ladi tiro a segno, ancora non si trova e "Chi l'...

Advertising

AlfredoPedulla : @JonathanShrager Ma io non ho parlato di offerta ma di richiesta. Poi scusa, visto che sementisci dopo non aver saputo leggere tu chi sei? - CCv7356 : @MarcoRani2 @Dom90Vit @ViscontiDani @La_manina__ @andreapurgatori @repubblica Come chi vuole entrare nella UE e Nat… - SonoCupido : @itsjustvecna ti dico subito che non ho visto la serie quindi non so chi sei , perdonami ? - Titmous25163257 : @zonwu E chi non l'ha visto è meglio si sbrighi!?? - docmanhattan4 : NIENTE SPOILER NEI COMMENTI. Stasera commentiamo insieme l'episodio 3 di #ObiWan Kenobi, con una chiacchierata senz… -