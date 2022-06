Bimbo di 13 mesi caduto dal balcone | arrestata la baby sitter per tentato omicidio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Non poteva arrampicarsi da solo sulla finestra per poi gettarsi nel vuoto. Qualcosa nella casa in cui il piccolo era stata affidato alla suaè successo e secondo le forze dell’ordine, l’unica persona presente nell’abitazione, aveva a che fare con la caduta del piccolo. E’ stataperladel bambino di 13che continua a lottare tra la vita e la morte in ospedale; tutto è iniziato intorno alle 10 di ieri, nella bassa modenese, a Soliera. Una donna vede il corpicino del bambino nel giardino di casa e chiede subito aiuto. Arrivano i soccorsi, poi la corsa in ospedale. E mentre si cercava di salvare la vita al piccolo, in una lotta contro il tempo, a casa del bambino, si cercava di capire cosa fosse ...