(Di martedì 31 maggio 2022) L’Italia ha incominciato con una sconfitta la propria avventura nella Nations League 2022 difemminile. La nostra Nazionale è stata battuta dalla Turchia per 3-0 (25-20; 25-19; 25-19) nel match andato in scena ad Ankara. Le padrone di casa si sono imposte in maniera schiacciante, ma va ricordato che Giovanni Guidetti ha schierato la propria formazione tipo, mentre il CTha dovutoa meno di tantissimi elementi di spicco (l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Miriam Sylla, la centrale Anna Danesi, la regista Alessia Orro, i martelli Elena Pietrini e Caterina Bosetti).ha analizzato la prestazione della squadra attraverso i canali federali: “Avremmo dovuto avere piùin alcune situazioni perché sia in difesa che in ...

... anche così però le ragazze diMazzanti dovranno ora essere brave a riprendere subito le fila del discorso, perché la Nations League difemminile va onorata e non aspetta nessuno, come ...La diretta testuale di Italia - Turchia , match della Week 1 dellaNations League (VNL) femminile 2022 . Le azzurre diMazzanti, campionesse d'Europa in carica, esordiscono nel torneo scendendo sul campo dell'ostica formazione turca, guidata dal coach ... Volley, Davide Mazzanti: "Serviva più coraggio, abbiamo troppa fretta. Serve fare risultato" Si è concluso il sorteggio per la composizione delle pool dei Campionato del Mondo in programma a Roma dal 10 al 19 giugno. Questo l’esito del sorteggio per le coppie italiane impegnate nella rassegna ...Volley Nations League femminile 2022, le parole del ct azzurro Mazzanti dopo Turchia-Italia 3-0: "Potevamo fare meglio, sappiamo su cosa lavorare" ...