Tornano a crescere i fumatori in Italia, +800mila dal 2019 (Di martedì 31 maggio 2022) Riprende a crescere il numero di fumatori in Italia, aumentato di 800 mila unita' rispetto al 2019, facendo registrare il primo incremento significativo dal 2006, anche tra le donne. 31 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Riprende ail numero diin, aumentato di 800 mila unita' rispetto al, facendo registrare il primo incremento significativo dal 2006, anche tra le donne. 31 maggio 2022

Pubblicità

alessdm57 : RT @florianademiche: Tornano a crescere i fumatori (800mila in più dal 2019) e triplica il consumo di sigarette a tabacco riscaldato. Un fu… - florianademiche : Tornano a crescere i fumatori (800mila in più dal 2019) e triplica il consumo di sigarette a tabacco riscaldato. Un… - FrancescoDeDo19 : RT @QSanit: Tornano a crescere i #fumatori (800mila in più dal 2019) e triplica il consumo di #sigarette a #tabacco riscaldato. Un fumatore… - MaralbAzsc : I fumatori tornano a crescere Quasi un italiano su quattro - carlo_centemeri : Tornano a crescere i #fumatori (800mila in più dal 2019) e triplica il consumo di sigarette a #tabacco riscaldato.… -