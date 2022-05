Tamberi guida il team al Golden Spike Domani compie 30 anni | ' Sono più saggio'

(Di martedì 31 maggio 2022) Gianmarcoe altri dodici azzurri saranno in gara oggi pomeriggio aldi Ostrava, in Repubblica Ceca (Sky Sport Arena dalle 17.30), e per il campione olimpico di salto in alto è l'...

Pubblicità

zazoomblog : Atletica: Tamberi guida una nutrita pattuglia azzurra al meeting di Ostrava - #Atletica: #Tamberi #guida #nutrita - zazoomblog : Atletica: Tamberi guida una nutrita pattuglia azzurra al meeting di Ostrava - #Atletica: #Tamberi #guida #nutrita - TV7Benevento : Atletica: Tamberi guida una nutrita pattuglia azzurra al meeting di Ostrava - -

si appresta a compiere domani trent'anni: "Mi sento ancora giovane, forse però sono diventato più esperto e più saggio. Non penso a nessuna festa di compleanno, in questo momento sono ...Gianmarcola folta pattuglia di atleti italiani (tredici) in gara nel pomeriggio di martedì al Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca, con diretta tv su Sky Sport Arena dalle 17.30 ...Gianmarco Tamberi e altri dodici azzurri saranno in gara oggi pomeriggio al Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca (Sky Sport Arena dalle 17.30), e per il campione olimpico di salto in alto è l’o ...Da Trieste a Ostrava. Gianmarco Tamberi oggi in Repubblica Ceca vorrà salire sul gradino più alto del podio per farsi un regalo alla vigilia del compleanno (30 anni domani). "Sono carico, pronto a sce ...