Slovenia, status candidato Ue a Ucraina è risposta a storia (Di martedì 31 maggio 2022) Il primo ministro sloveno (uscente) Janez Jansa lamenta la "mancanza di ambizioni" e di "risposte strategiche alle sfide strategiche" dell'Unione europea. "L'allargamento dell'Unione europea è una di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Il primo ministro sloveno (uscente) Janez Jansa lamenta la "mancanza di ambizioni" e di "risposte strategiche alle sfide strategiche" dell'Unione europea. "L'allargamento dell'Unione europea è una di ...

Pubblicità

_kalahari_ : RT @bettywrong: Grazie #BorisPahor. Hai denunciato tutte le dittature. Ma ti battevi perché non venisse omesso nulla dei crimini che il fas… - ArtInfiltration : RT @bettywrong: Grazie #BorisPahor. Hai denunciato tutte le dittature. Ma ti battevi perché non venisse omesso nulla dei crimini che il fas… - gpellarin84 : RT @bettywrong: Grazie #BorisPahor. Hai denunciato tutte le dittature. Ma ti battevi perché non venisse omesso nulla dei crimini che il fas… - noris2021 : RT @regioneFVGit: ?? Al mare in Slovenia e nelle vicine coste croate senza code ai confini e problemi di parcheggio: dopo due anni di stop,… - emiliobroggi : RT @Anna2Ary: Leonardo Santi mi ha tolto le parole di bocca: è troppo strano che Albania, Slovenia e Croazia siano state prese di mira subi… -