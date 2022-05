Roland Garros 2022, tabellone mai così sbilanciato. Quanti rimpianti per Jannik Sinner (Di martedì 31 maggio 2022) Questa volta pesa davvero tanto. Il ritiro di Jannik Sinner era già di per sè doloroso, ma considerando e vedendo come si sta evolvendo la parte bassa del tabellone del Roland Garros 2022 fa ancora tremendamente più male. Questo problema al ginocchio non ci voleva proprio: poteva essere l’edizione della consacrazione, ma se la fortuna è cieca, purtroppo la sfortuna ci vede benissimo. Praticamente mai nelle passate stagioni c’era stata una differenza così abissale tra le due parti del tabellone nello Slam francese. Sopra infatti ci sono giocatori come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz e sono ancora tutti in gioco. Sotto, invece, i principali favoriti per arrivare all’atto conclusivo del torneo erano Daniil Medvedev e ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Questa volta pesa davvero tanto. Il ritiro diera già di per sè doloroso, ma considerando e vedendo come si sta evolvendo la parte bassa deldelfa ancora tremendamente più male. Questo problema al ginocchio non ci voleva proprio: poteva essere l’edizione della consacrazione, ma se la fortuna è cieca, purtroppo la sfortuna ci vede benissimo. Praticamente mai nelle passate stagioni c’era stata una differenzaabissale tra le due parti delnello Slam francese. Sopra infatti ci sono giocatori come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz e sono ancora tutti in gioco. Sotto, invece, i principali favoriti per arrivare all’atto conclusivo del torneo erano Daniil Medvedev e ...

