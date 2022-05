(Di martedì 31 maggio 2022), 31 mag. (Adnkronos) - "Glipresentati oggi in I Commissione dai relatori Ceccanti e Calabria, che ringrazio, vanno nella giusta direzione". Così Andreadeputato e segretario Pd. "Collegano il riconoscimento dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria alle risorse e ai mezzi necessari aper esercitarla, riconoscono l'importanza di un'iniziativa diretta del Campidoglio definendo che sarà lo Statuto lo strumento attraverso cui saranno attribuiti i poteri legislativi, ed infine, molto, non cancellano la possibilità di continuare ad operare a legislazione vigente, nelle more della riforma, per assicurare al Sindaco Roberto Gualtieri i migliori strumenti per affrontare e risolvere i problemi dei ...

Pubblicità

SassariNotizie.com

... in Italia ci sono alcuni problemi strutturali e resta pertanto la necessità di "in alcuni ... un progetto straordinario, ne ho parlato con l'amministratore delegato di Italdesign Antonio- ...Dopo i saluti del vicepresidente nazionale di 50&Più Sebastiano, ha preso la parola l'... L'attuale si sta contraddistinguendo permolto negative e dannose. Come quella della giustizia. Si ... Riforme: Casu (Pd), 'bene emendamenti su Roma Capitale, passo avanti importante' | SassariNotizie 24 ore - 631893 Così Andrea Casu deputato e segretario Pd Roma ... non cancellano la possibilità di continuare ad operare a legislazione vigente, nelle more della riforma, per assicurare al Sindaco Roberto Gualtieri ...FdI e Lega: "Siamo a fine legislatura, così il pd affossa la proposta". A rallentare i lavori in commissione Affari costituzionali gli emendamenti presentati dal deputato Andrea Casu ...