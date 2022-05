Per la prima volta anche le donne del carcere di Rebibbia partecipano al match organizzato da Bambini senza sbarre. Dopo due anni di fermo per la pandemia, l'evento torna, dal primo giugno, a regalare tanta straordinaria normalità (Di martedì 31 maggio 2022) Per i figli di detenuti non c’è niente di più eccezionale della normalità. «Per questo la Partita coi papà, che la nostra associazione organizza dal 2015, è così importante», spiega Lia Sacerdote, presidente dell’Associazione Bambini senza sbarre. «Quello che è normale fuori, come una partita di pallone, fatto dentro diventa straordinario». Perché porta entrambi, genitore e figlio, nella dimensione quotidiana che per loro, semplicemente, non esiste. Genitori e figli: pro e contro dei diversi stili educativi guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) Per i figli di detenuti non c’è niente di più eccezionale della. «Per questo la Partita coi papà, che la nostra associazione organizza dal 2015, è così importante», spiega Lia Sacerdote, presidente dell’Associazione. «Quello che è normale fuori, come una partita di pallone, fatto dentro diventa straordinario». Perché porta entrambi, genitore e figlio, nella dimensione quotidiana che per loro, semplicemente, non esiste. Genitori e figli: pro e contro dei diversi stili educativi guarda le foto ...

Pubblicità

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - Inter : ?? | PROMOZIONE C’è sempre una prima volta! Congratulazioni a @AcMonza per la storica prima promozione in Serie A,… - TV8it : ll famosissimo “can che abbaia non dorme” ?? Non vediamo l’ora di venerdì! Un bacio a Prince che ci guarderà da ca… - junglaquemada : RT @clitemnestr4: educazione sessuale alle elementari anche solo per insegnare alle bambine cosa è il ciclo, come si manifesta, che a tutte… - SupportRossi46 : RT @apifrizzoIe: Io per prima andrei lo stesso, di certo non rimando la laurea saltando l'esame perché non è più possibile farlo online per… -