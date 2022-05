Inter Sensi, sarà addio? Ci pensano tre club di A (Di martedì 31 maggio 2022) Stefano Sensi ha una gran voglia di restare all’Inter per dimostrare di valere ancora una piazza importante: il futuro è incerto e intanto si fanno sotto tre club di A Stefano Sensi dopo i sei mesi alla Sampdoria vorrebbe restare all’Inter per cercare di convincere Inzaghi a puntare su di lui. Le qualità tecniche non si discutono, anzi se stesse bene a livello fisico potrebbe dire la sua nella mediana nerazzurra, ma appunto le noie muscolati non gli permettono di giocare con continuità. Intanto tre club di Serie A si sarebbero mossi per il classe ’95. Oltre a Sassuolo e Fiorentina di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, ci sarebbe anche il Monza sulle tracce di Sensi. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Stefanoha una gran voglia di restare all’per dimostrare di valere ancora una piazza importante: il futuro è incerto e intanto si fanno sotto tredi A Stefanodopo i sei mesi alla Sampdoria vorrebbe restare all’per cercare di convincere Inzaghi a puntare su di lui. Le qualità tecniche non si discutono, anzi se stesse bene a livello fisico potrebbe dire la sua nella mediana nerazzurra, ma appunto le noie muscolati non gli permettono di giocare con continuità. Intanto tredi Serie A si sarebbero mossi per il classe ’95. Oltre a Sassuolo e Fiorentina di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, ci sarebbe anche il Monza sulle tracce di. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

infoitsport : Inter, Gagliardini e Sensi in uscita: la Fiorentina fiuta il doppio colpo - SpazioInter : Calciomercato Inter, per Sensi si fa avanti una neopromossa! - - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ?? Gagliardini vuole cambiare aria per ritrovare stimoli: Vincenzo Italiano l’uomo giusto per lui. Fiorentina anche su Sens… - inter_truth : @ncorrasco Comunque i milioni sono 60, 80 li puoi fare con nuovi sponsor, dal mercato 60, io penso che il più sacri… - PetruzzoMarco : @impusino Da un calcolo approssimativo i vari sensi, dalbert, lazaro, salcedo, pinamonti, vanheusden e gagliardini… -