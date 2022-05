Il 1 giugno prende il via il processo per stupro al figlio di Grillo (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - prende il via il 1 giugno a Tempio Pausania (Sassari) la seconda udienza (a porte chiuse) del processo contro Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e tre suoi amici imputati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza e di violenza nei confronti di una sua amica milanese. In apertura del processo saranno sentiti i primi sette testimoni, tutti carabinieri. Non saranno presenti gli imputati e neanche le due ragazze. Saranno ascoltati i quattro militari della compagnia di Milano Duomo che accolsero la denuncia di Silvia, nome di fantasia della ragazza che ha accusato Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di averla stuprata in Costa Smeralda, in Sardegna, la notte del 16 luglio 2019. La giovane, accompagnata ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI -il via il 1a Tempio Pausania (Sassari) la seconda udienza (a porte chiuse) delcontro Cirodel fondatore del M5S, e tre suoi amici imputati didi gruppo nei confronti di una ragazza e di violenza nei confronti di una sua amica milanese. In apertura delsaranno sentiti i primi sette testimoni, tutti carabinieri. Non saranno presenti gli imputati e neanche le due ragazze. Saranno ascoltati i quattro militari della compagnia di Milano Duomo che accolsero la denuncia di Silvia, nome di fantasia della ragazza che ha accusato Ciro, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di averla stuprata in Costa Smeralda, in Sardegna, la notte del 16 luglio 2019. La giovane, accompagnata ...

