I giudici ignoranti

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 31 maggio 2022) di Michelangelo Russo Il Fatto Quotidiano del 28 maggio u.s. ha pubblicato un articolo sul “flop” dell’ultimo concorso per magistrati da poco terminato. Bandito per 310 posti, ha visto ammessi all’orale solo 220 candidati, quasi cento posti in meno. E a consegnare i due scritti della prova erano stati in quasi quattromila. Sconcerto, come da diversi anni ormai, dei commissari addetti alla correzione, rassegnati all’ignoranza diffusa dell’uso dell’italiano e all’incapacità di argomentazione autonoma e ragionata dei quesiti giuridici. Compiti scritti come fatti in serie, seguendo copioni e schemi imparati a memoria. Nessuna libertà espositiva frutto di capacità singola di ragionamento ed elaborazione. Una preoccupante assenza di capacità di linguaggio professionale che riflette un apprendimento nozionistico mnemonico non riversato in una pratica scritta di sintesi delle nozioni e di ...