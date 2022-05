Gazzetta: “De Laurentiis rosica per la Roma. Ha un problema con la piazza” (Di martedì 31 maggio 2022) De Laurentiis secondo la Gazzetta dello sport, invidia la Roma per la vittoria in Europa e non riesce a superare il problema con la piazza. La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis al centro del focus della Gazzetta della Sport. Secondo il quotidiano rosa il patron del Napoli prepara una rivoluzione e nasconde alcune piccole incongruenze: De Laurentiis si rende conto di avere un problema con la piazza. Lo capisci quando quasi “rosica” parlando della Roma («che ha vinto la Conference – che per il presidente non conta nulla, e ha già fatto 20mila abbonamenti»). Per questo motivo afferma : «Faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto, tutti insieme». Accanto uno Spalletti ... Leggi su napolipiu (Di martedì 31 maggio 2022) Desecondo ladello sport, invidia laper la vittoria in Europa e non riesce a superare ilcon la. La conferenza stampa di Aurelio Deal centro del focus delladella Sport. Secondo il quotidiano rosa il patron del Napoli prepara una rivoluzione e nasconde alcune piccole incongruenze: Desi rende conto di avere uncon la. Lo capisci quando quasi “” parlando della(«che ha vinto la Conference – che per il presidente non conta nulla, e ha già fatto 20mila abbonamenti»). Per questo motivo afferma : «Faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto, tutti insieme». Accanto uno Spalletti ...

